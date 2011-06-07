«Укрзалізниця» цього року направить на закупівлю рухомого складу 3,5 млрд. грн., що становить менше половини необхідного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО.

«Цього року у нас згідно з планом, затвердженим Кабміном, 16,5 млрд. грн. буде направлено на капітальні інвестиції, з них 3,5 млрд. грн. - лише на пересувний склад - локомотиви, вагони, поїзди. 3,5 млрд. грн. при потребі 7,8 млрд. грн. Тобто ми й половину потреби не закриваємо», - сказав він.

За словами М.СЕРГІЄНКА, відомство потребує оновлення як локомотивного, так і вагонного парку, через його зношеність.

При цьому купувати пересувний склад планується переважно за лізинговими схемами. «В основному ці гроші будуть направлені на лізингові схеми придбання рухомого складу. Ми зрозуміли, й досвід показує, що при лізингових схемах нам простіше в плані роботи з клієнтом, який виготовляє пересувний склад, оскільки лізингова компанія має можливість проплатити, при лізинговій схемі нам немає необхідності шукати заставу, щоб отримати гроші, й лізингові схеми дозволяють нам поставити техніку відразу на баланс при придбанні. Значить, ми відразу можемо нараховувати й проводити амортизаційні нарахування - тобто вже закладати гроші для майбутнього ремонту», - сказав заступник гендиректора «Укрзалізниці».