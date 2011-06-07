У Дніпропетровську маршрутки подорожчають на 50 копійок - до 3 грн.

Виконком Дніпропетровської міськради прийняв рішення про підвищення вартості проїзду в маршрутних таксі на 50 копійок до 3 грн. / поїздка.

Як повідомив журналістам директор департаменту транспорту і зв`язку Валентин МОВЧАН, «виконком змушений був відреагувати на численні звернення перевізників, у зв`язку зі зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів".

За його словами, "в рамках законодавства і було прийнято рішення встановити граничний тариф на проїзд у маршрутних таксі на рівні до 3 грн. Це підвищення дозволить місту зберегти ритм перевезень і далі удосконалювати транспортну мережу міста».

За словами В.МОВЧАНА, вже з 15 червня жителі міста платитимуть за проїзд у маршрутних таксі та автобусах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі, по 3 грн.

В.МОВЧАН також зазначив, що до 13 червня буде погоджено з Міністерством економіки та підвищення вартості проїзду в трамваях і тролейбусах.

«Проїзд у трамваях і тролейбусах підвищиться не більше ніж на 25 копійок і становитиме 1,25 грн. Дане підвищення пов`язане зі зростанням тарифів на електроенергію», - пояснив директор департаменту.

Він також не виключає, що цього літа вартість проїзду в Дніпропетровському метро підвищиться на 50 копійок - до 2 грн.

Довідка УНІАН. У Дніпропетровську на 154 маршрутах працює 2,3 тис. маршрутних таксі. Останнє підвищення вартості проїзду до 2,5 грн. / поїздка було 5 березня цього року.