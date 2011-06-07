«Укрзалізниця» в 2011 році планує придбати 1100 напіввагонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО.

«Цього року в нас заплановано придбати 1100 напіввагонів і 500 цистерн. Ці гроші є в плані. На даний момент ми вже придбали 285 напіввагонів у першому кварталі й нарощуємо обсяги», - сказав він. Постачальником цих вагонів стали Крюківський вагонобудівний завод і німецький Dessau.

За словами заступника гендиректора, зношеність вантажних вагонів «Укрзалізниці» становить 82%. «Гірший стан по напіввагону. Нормативний термін його служби - 22 роки, фактичний на сьогодні вже становить 22 роки, майже всі напіввагони відпрацювали нормативний термін служби», - сказав М.СЕРГІЄНКО.

Він повідомив, що для вирішення проблеми відомство йде двома шляхами: проводить глибоку модернізацію з продовженням термінів служби на 6 років і купує новий пересувний склад.

Заступник генерального директора також зазначив, що в Україні зростає парк приватних вагонів. «Ми розуміємо, що наших коштів для закупівлі вагонів недостатньо, і обсяги, які ми купуємо, це не ті обсяги, які можуть врятувати по напіввагонах. Тому ми шукаємо варіанти й працюємо з власниками напіввагонів і вантажів, створюємо такі інвестиційно прийнятні умови, щоб наш власник також купував напіввагони. Ми бачимо, що динаміка придбання напіввагонів є, і сподіваємося, що вона буде збережена до кінця року», - сказав М.СЕРГІЄНКО.

Крім того, за його словами, «Укрзалізниця» цього року має намір також задіяти за рахунок орендарів вантажний парк, який знаходився в тривалому відстої.

«Ми працюємо в напрямку збільшення вантажних ресурсів, піднімаємо напіввагони, цементовози й мінераловози, які простоювали, за рахунок потенційних орендарів: ми запропонували нашому ринку варіант здачі в оренду напіввагонів і ремонт за рахунок їхніх коштів. Зараз розвиваємо цю роботу й плануємо, що цього року ми майже всі напіввагони, які зараз стоять у тривалому відстої, - а їх більше 5 тис. - за рахунок коштів потенційних орендарів піднімемо й віддамо в роботу», - повідомив М.СЕРГІЄНКО. За його словами, їх ремонтом займатимуться заводи та депо «Укрзалізниці». «В цьому є позитивний сенс - ми побачимо збільшення вантажних ресурсів і завантажимо наші вагоноремонтні заводи та депо», - підсумував він.