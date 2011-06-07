УЗ очікує пропозиції від трьох зарубіжних виробників для вибору електровозів подвійного живлення

«Укрзалізниця» в червні очікує отримати пропозиції від трьох зарубіжних постачальників - підприємств Siemens (Німеччина), Skoda (Чехія) і «Трансмашхолдинг» (спільно з компанією Alstom Transport) для вибору виробника електровозів подвійного живлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО.

«Ми наразі ведемо переговори з трьома потенційними фірмами, які можуть виготовити двосистемний електровоз. Єдине, чого в нас в Україні немає - це двосистемного пасажирського електровоза. На ринку зараз є німецькі електровози подвійного живлення, чеські електровози потрійного живлення, китайські електровози подвійного живлення, й найближчим часом - вже з`явився дослідний зразок - з`явиться дослідна партія електровоза ЕП20 виробництва «Трансмашхолдинг» (Росія) спільно з фірмою Alstom. Тому ми зараз і обговорюємо питання з потенційними виробниками цих машин - це «Трансмашхолдинг» з Alstom, Skoda і Siemens», - сказав він.

За словами М.СЕРГІЄНКА, всі три потенційні виробники відвідали «Укрзалізницю», їм повідомили умови поставок і співпраці. Зокрема, одна з головних умов - організація виробництва в Україні. Зокрема, представники Skoda ознайомилися з виробництвом на Запорізькому електровозоремонтному заводі, «Трансмашхолдинг» - на «Луганськтепловозі».

«Тепер за ними другий крок: терміни, ціна й умови виготовлення. Наші умови: перші 5 електровозів виготовляються на заводі фірми-виробника, а починаючи з 6-го зразка, ми зобов`язані починати виготовляти на спільному підприємстві в Україні. Рівень комплектуючих українського виробництва має досягати 50-60%, починаючи з 10-ої машини. Такі умови були поставлені перед потенційними постачальниками, і природно, оптимальна ціна. Ще критерій у цьому марафоні - надання можливості або лізингової схеми, або кредитування, тобто, представити бізнес-схему», - зазначив М.СЕРГІЄНКО.

За його словами, всі ці умови були видані трьом підприємствам-виробникам. «Вони вивчають можливість, рахують, і повинні в червні нам надати свої пропозиції, а потім будуть тендерні процедури», - сказав він.

Електровози подвійного живлення необхідні для прискорення руху, оскільки в Україні є залізничні ділянки на постійному струмі, а є - на змінному. «Нам цей електровоз дуже потрібний, оскільки на Євро-2012 електропоїзди подвійного живлення є: ми матимемо поїзди фірми Hyundai і Skoda. Крім того, Крюківський вагонобудівний завод виготовляє один дослідний зразок. А в нічних поїздах нам доводиться перечіплювати локомотиви на ділянках із змінним струмом і з постійним, і втрачається час. Тому потрібні поїзди подвійного живлення, щоб час проходження нічних поїздів також скоротити», - сказав М.СЕРГІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, в квітні «Укрзалізниця» провела переговори з представниками Skoda Vagonka (Чехія) щодо організації спільного виробництва та випуску в Україні електровозів подвійного живлення за технічною документацією Skoda. Чеські й українські партнери попередньо обговорили можливість виробництва першої партії з 20 електровозів: із них 5 - на території Чехії, 15 - на території України.

Нагадаємо, Skoda Vagonka (Чеська Республіка) виграло тендер Південної залізниці на постачання двох двоповерхових міжрегіональних поїздів подвійного струму. Чеський виробник поставить два таких поїзди в Україну в 2-му кварталі 2012 року. Це дослідна партія поїздів, які купують для вивчення ефективності використання двоповерхових вагонів на коротких відстанях в нашій країні.

У грудні 2010 р. Південна залізниця підписала контракт із компанією "Hyundai Corporation» на постачання 10 нових міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху.

Відповідно до контракту, 6 електропоїздів буде поставлено до Євро-2012, ще 4 – після проведення чемпіонату. Поїзди будуть здатні розвивати швидкість 160 км/год., що є першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні.