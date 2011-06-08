На вокзалі Київ-Пасажирський встановлять додатково 50 відеокамер

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК після інспекційного огляду головного пасажирського вокзалу Київ-Пасажирський і консультацій з представниками правоохоронних органів ухвалив рішення про збільшення кількості відеокамер зовнішнього спостереження на території вокзалу на 50 одиниць.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, ці заходи буде здійснено в рамках модернізації головного залізничного вокзалу країни й підготовки до проведення Євро-2012. При цьому вони сприятимуть реалізації заходів із безпеки пасажирів, профілактиці правопорушень і боротьби з незаконним перепродажем квитків.

Зокрема, додаткові камери буде встановлено на платформах, у місцях нічної торгівлі й продажу квитків.

На даний момент на столичному центральному вокзалі встановлено близько 150 камер відеоспостереження.