Мінінфраструктури призначило начальником Севастопольського порту Кондратьєва

Обов`язки начальника Севастопольського морського торгового порту (СМТП) з 8 червня 2011 виконує Тимур КОНДРАТЬЄВ.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, новий керівник призначений відповідним наказом міністра інфраструктури.

Згідно з повідомленням, раніше він уже обіймав аналогічну посаду в порту Євпаторії, а також працював у Скадовському морському порту начальником портопункту Хорли (Херсонська обл.).

Першим заступником начальника порту призначений Сергій ІЛЬЇН, який до цього очолював портофлот СМТП.

Нового керівника представив колективу голова Департаменту державної політики в галузі морського і річкового транспорту Володимир СЕВРЮКОВ.

Основне завдання нового керівництва - поліпшення економічного становища підприємства, а також впровадження реформ, які незабаром очікуються в транспортній системі України.

Як повідомляв УНІАН, ДП «Севастопольський морський торговий порт» в 2010 році збільшив, в порівнянні з 2009 роком, переробку вантажів на причалах на 7% - до 430 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Севастопольський морський порт, який знаходиться в унікальній незамерзаючій і закритій від вітрів і штормів Севастопольській бухті, розташованої в південно-західній частині Кримського півострова, має вигідне географічне розташування. У радіусі 600 км від нього знаходяться 12 держав, а до Стамбула - коротке плече.

Розташований в центрі міста морський вокзал Севастопольського порту має два обладнаних пасажирських причали довжиною 200 і 135 м, у яких можуть швартуватися пасажирські лайнери з осадкою 8,64 і 4,1 м відповідно. Вантажний причал Севастопольського порту здатний приймати судна з осадкою до 7,8 м.