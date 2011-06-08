Азаров: проект прямого залізничного сполучення Москва-Відень є важливим для України

Відень. Україна вітає реалізацію проекту з організації прямого залізничного сполучення від Москви до Відня через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні, виступаючи на засіданні віденського економічного форуму "Інновації: розширення інноваційного простору".

«Ми вітаємо реалізацію таких регіональних проектів із будівництва ширококолійної залізничної колії від Кошице (Словаччина) до Відня (Австрія). Проект передбачає реалізацію прямого залізничного сполучення за маршрутом Москва-Відень транзитом через територію України», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що цей проект є важливим і для України, і висловив побажання, щоб його реалізація перейшла в активну стадію. «Хотілося б тільки, щоб від розмов, які ми ведемо протягом останніх років, був перехід до справи», - сказав він.

Прем`єр зазначив, що Україна також підтримує реалізацію «Дунайських ініціатив» і вживає заходи з розширення судноплавства по Дунаю. Також намічена реконструкція українських портів на Чорному морі та Дунаї.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. питання організації транспортного сполучення обговорювалися під час зустрічі в Києві віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА і президента ВАТ «Російські залізниці» Володимира ЯКУНІНА. «Напрямок Москва-Відень - основний пункт як для радянського простору, так і для сучасних вантажовідправників. Продовження робіт по цій лінії - один із наших пріоритетних напрямків», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації РФ, України, Словаччини та Австрії в травні 2009 р. підписали меморандум про створення СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH з метою обгрунтування інвестицій у проект добудови широкої колії від Кошице (Східна Словаччина) до Відня (Австрія). В грудні 2010 р. незалежний консультант - компанія Roland Berger - визнав проект економічно вигідним і оцінив його вартість у 6,3 млрд. євро.

За даними дослідження, продовження широкої колії до Європи до 2050 року дозволить залучати 16 млн. тонн вантажів щорічно, в разі "оптимістичного сценарію" вантажопотік може становити 24 млн. тонн на рік.