«Укрзалізниця» придбає австрійську техніку для обслуговування колій швидкісного напрямку

«Укрзалізниця» придбає шляхову техніку австрійської компанії Plasser & Theurer для обслуговування швидкісних колій.

Як повідомляє УНІАН прес-центр «Укрзалізниці», про це говорили 6 червня ц.р. під час зустрічі генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА з представниками постачальника шляхової техніки для залізниць України Plasser & Theurer.

«Для «Укрзалізниці» Plasser & Theurer є надійним і випробуваним часом партнером. Зараз перед нами стоїть завдання впровадження швидкісного руху поїздів, для чого будуть визначені умови подальшого фінансування і програма співпраці з виробником шляхових машин на 2012-й і наступні роки», - зазначив В.КОЗАК.

У свою чергу представник фірми Plasser & Theurer передав для ознайомлення фахівцям «Укрзалізниці» інформаційні матеріали за зразками нової техніки для обслуговування шляхів швидкісного руху.

Сторони домовилися в липні 2011 року провести ознайомлення фахівців «Укрзалізниці» з порядком експлуатації шляхових машин на швидкісних ділянках руху.

Довідка УНІАН. Співпраця українських залізниць з компанією Plasser & Theurer в області колійної техніки почалася у 1994 році, коли Південно-Західна залізниця купила щебенеочисні машини СМ-80.

У 1999 році розпочали спільне виготовлення Plasser & Theurer і ВАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" колійних машин в Україні.

Для ДП "Український центр механізації колійних робіт" за першим кредитом ЄБРР було придбано 14 одиниць техніки, за другим - 19 од. виробництва фірми Plasser & Theurer. Протягом 2007-2008 років на умовах фінансового лізингу залізницями придбано 14 одиниць колійних машин виробництва Plasser & Theurer, як виготовлених в Україні, так і в Австрії.

В даний час на залізницях експлуатується 34 шляхові машини, в ДП "Український центр механізації колійних робіт" - 33 од. Всього колійне господарство обслуговує 67 одиниць машин, виготовлених в Україні і в Австрії.