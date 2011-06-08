Одеську залізницю визнали кращим підприємством з охорони праці за 2010 рік

Згідно з рішенням Центральної комісії Укрзалізниці з проведення огляду-конкурсу на краще підприємство з охорони праці в 2010 році перше місце присвоєно Одеській залізниці.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Одеської залізниці.

Повідомляють, що серед галузевих служб Одеської магістралі перше місце зайняла служба вагонного господарства, третє - служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд. Серед дирекцій залізничних перевезень друге місце зайняла Херсонська дирекція, почесне перше місце серед структурних підрозділів зайняла Помічнянська дистанція електропостачання, друге місце - локомотивне депо Котовськ, третє місце - вагонне депо станції Херсон і Котовське будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 2.

Даний огляд-конкурс проводиться Укрзалізницею щорічно для подальшого вдосконалення процесу безпечних і нешкідливих умов праці залізничників і для профілактики травматизму.