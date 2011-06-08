Україна і Росія спростять перевірки на залізниці та під час авіаперевезень

Україна і Росія спростять перевірки на залізниці, при поромному сполученні й авіаперевезеннях під час перетину кордону.

Як повідомляє УНІАН Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідна домовленість була досягнута за підсумками засідання комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії в Москві.

Зокрема, буде спрощено митну перевірку. Наприклад, така перевірка на столичному експресі «Київ - Москва» здійснюватиметься один раз.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 червня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відвідав із робочим візитом Москву (РФ), де прем`єр-міністри обох країн провели засідання двостороннього міжурядового комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.