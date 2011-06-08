УЗ і «Бориспіль» мають намір до кінця року закупити 500 автомобілів таксі

«Укрзалізниця» і аеропорт «Бориспіль» мають намір до кінця року закупити 500 автомобілів для надання послуг таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, передбачається, що ці автомобілі будуть обладнані кондиціонерами, сучасними лічильниками та іншими пристроями, необхідними для швидкого й комфортного проїзду пасажирів.

Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що, дізнавшись про ці плани, свої послуги державі запропонували відразу декілька приватних компаній-перевізників, проте, оскільки немає повної впевненості в їх можливості виконати свої зобов`язання, їм було відмовлено.

Віце-прем`єр зазначив, що держава планує вже до кінця року почати експлуатацію цих автомобілів.

«Вже взимку цього року машини почнуть працювати в «Борисполі» й на центральному залізничному вокзалі Києва», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.