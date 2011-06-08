«Укрзалізниця» в жовтні розрахується з «Deutsche Bank» за кредит на Дарницький міст

У жовтні цього року «Укрзалізниця» здійснить останню виплату за кредитом, наданим «Deutsche Bank AG» в 2004 році на будівництво Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві. Як повідомляє прес-центр відомства, про це стало відомо під час зустрічі генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА і представників «Deutsche Bank AG», яка відбулася у понеділок, 6 червня, у Києві.

Як наголошується в повідомленні, під час зустрічі представникам «Deutsche Bank AG» було запропоновано розглянути можливість на конкурсній основі взяти участь у кредитуванні програми модернізації в сумі до 1 млрд. дол. США. Зі свого боку банкіри погодилися надати пропозиції варіантів кредитних програм.

«Зараз відбувається позитивна динаміка грошових надходжень. Важливим чинником для фінансистів є початок реформування залізничного транспорту України. Зокрема, вже на розгляд в Кабінет Міністрів України направлено відповідні законодавчі акти. Боргові навантаження «Укрзалізниці» зменшаться з 2013 року. Всі ці чинники повинні в найближчому майбутньому зробити залізничний транспорт привабливим для інвестицій», - повідомив банкірам В.КОЗАК.

Нагадаємо, «Deutsche Bank AG» надав кредит у розмірі 700 млн. дол. США Південно-Західній залізниці. Кредитні ресурси було надано під державні гарантії, гарантійна угода була підписана 18 жовтня 2004 р. Кабінетом міністрів України в особі міністра фінансів.

Згідно з угодою, кредит призначався для фінансування проектування і будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві. Кредитні ресурси було залучено на 7 років і одержані в жовтні і листопаді 2004 р. двома траншами по 350 млн. дол. США.

Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві планується остаточно завершити в 2011 році.