ДЗ виграла в суді справу про заборону куріння в поїздах

ДП «Донецька залізниця» виграло суд другої інстанції про заборону куріння в поїздах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДЗ, Апеляційний суд Донецької області, розглянувши у відкритому судовому засіданні позов Ігоря МАРУСЕНКА про захист прав споживача і відшкодування моральної шкоди, виніс ухвалу відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсягу. Як відзначають на ДЗ, таким чином була підтверджена правомірність дій залізничників, які, згідно із законом, заборонили пасажирові палити в поїзді.

Згідно з повідомленням, дане рішення може бути оскаржене у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ упродовж десяти днів з моменту його винесення.

Нагадаємо, І.МАРУСЕНКО звернувся до Гірницького районного суду міста Макіївки з позовною заявою до ДП «Донецька залізниця» про захист прав споживачів і відшкодування моральної шкоди в сумі 3000 грн. у зв`язку із забороною палити у вагонах поїзда, посилаючись на те, що відповідач порушив його конституційні права як вільного громадянина України. 11 квітня 2011 Гірницький районний суд м.Макіївки, розглянувши у відкритому судовому засіданні позов І.МАРУСЕНКА, виніс ухвалу відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсягу.

Довідка УНІАН. З липня 2009 року палити в українських потягах заборонено повністю - набув чинності закон про заборону куріння в громадських місцях, а саме ч.3 ст.13 Закону України «Про заходи з попередження і зменшення споживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».