Вагони "витрусять" до дна

До недавнього часу вагони з-під сипучих вантажів очищали за допомогою старих установок «Урал». Але після такого прибирання в піввагоні залишалося від 300 кг до декількох тонн піску або щебеню. Між тим, 80% сипучих вантажів на українських залізницях перевозяться у напіввагонах. Це - 22 тисячі одиниць недочищеного, а часто і пошкодженого дефіцитного рухомого складу.

Як зазначив директор філії «Ліски» на Південній залізниці Євген Повороженко, ремонт і утримання двох "Уралів" протягом року обходиться в копієчку - до 100 тис. грн. Основна вада їхньої роботи - низький рівень очищення від вологих вантажів - гранвідсіву, шлаку, формувальної суміші.

Українською держакадемією залізничного транспорту спільно з Центром транспортного сервісу "Ліски" був розроблений проект нової вібраційної машини для очищення вагонів - ВНР-2009. Матеріальну частину проекту вчені втілили на базі філії «Ліски», яка закупила два віброгенератора, знайшла виробника металоконструкцій і т.д. Результати випробувань перевершили всі очікування - керівництво "Укрзалізниці" рекомендувало ВНР-2009 до серійного виробництва. Вібромашина, яка сьогодні експлуатується УДЦТС "Ліски", - пілотний проект майбутньої серії. На ній відпрацьовується конструкція, режими роботи і т.д.

"ВНР-2009М - це вже вдосконалена весія ВНР-2009. Саме вона і випускатиметься серійно", - уточнив один з її розробників, кандидат технічних наук, доцент Української державної академії залізничного транспорту Євген Романович.

За його словами, нова машина має пульт управління, що дозволяє регулювати частоту обертів генератора, чого не було в «Уралі». Це дуже важливо, адже ефективність очищення сипучих вантажів залежить від частоти і сили вібрації генераторів. Для піску і щебеню одні показники, для вологих вантажів - інші. Новинка дозволяє також економити до 36% електроенергії.

"Ми вирішили одну з найболючіших проблем: прибрали хаотичне переміщення машини по кузову піввагона, що забезпечує його збереження. І ще одна важлива деталь. Габарити старої машини - більше 3-х метрів. Перед дислокацією її на інше підприємство треба було оформляти спеціальний дозвіл у ДАІ, тому габарити нової машини дещо зменшені », - розповів Є. Романович.

Коли машина успішно працювала у філії «Ліски», вчені не залишали без уваги своє дітище. Важливо було досліджувати ступінь навантаження вібромашини на елементи кузова піввагона в процесі його очищення. Адже цей фактор впливає на збереження рухомого складу. Надчутлива апаратура дозволила встановити, що рівень навантажень на напіввагон від УНР-2009 в чотири рази менший, ніж від «Уралу-771».

Є. Повороженко відзначає, що рівень шуму нової машини також знаходиться в межах норми. На відміну від старого «Уралу», який за цим показником можна було порівняти з реактивним літаком.

Новинку вже в поточному році отримають кілька залізницьУкраїни. Розробкою харківських учених зацікавилися і російські залізниці.

Валентин Бердута (для УНІАН)