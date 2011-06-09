В аеропорту Сімферополя здійснив вимушену посадку літак рейсу «Франкфурт - Мадрас»

У Міжнародному аеропорту «Сімферополь» 8 червня зробив вимушену посадку рейсовий літак А340, який виконував рейс за маршрутом «Франкфурт - Мадрас».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, вимушена посадка була здійснена у зв`язку з незадовільним станом одного з пасажирів – у нього відкрилася кровотеча варикозної вени гомілки. Всього на борту перебувало 330 пасажирів і 12 членів екіпажу.

О 15.20 було здійснено посадку на запасній смузі аеропорту «Центральний» м. Сімферополь. Потерпілого – 77-річного громадянина Франції - було доставлено до 6-ї міської лікарні з діагнозом «цукровий діабет і варикозне розширення вен». Стан задовільний.

Після дозаправлення літак вилетів за маршрутом.