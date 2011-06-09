«Укрзалізниця» зекономила 190 млн. грн. на закупівлі матеріально-технічних засобів

За 5 місяців 2011 року «Укрзалізниці» під час закупівлі матеріально-технічних ресурсів вдалося досягти економії коштів, орієнтовно, у розмірі 190 млн. грн.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», такі результати досягнуті за рахунок переговорів з постачальниками щодо зниження ціни на їхню продукцію.

Крім цього, були підвищені вимоги до учасників процедури закупівель в частині відповідності кваліфікаційним, технічним та якісним вимогам предмета закупівлі.

Як наголошують у повідомленні, залізниці співпрацюють лише з підприємствами, що несуть відповідальність за свою продукцію. Всю продукцію в системі закупівель «Укрзалізниці» умовно можна розділити на дві великі групи: товари широкого вжитку (22%), що поставляються широким колом виробників і дилерів; спеціалізовані товари (78%), які виробляються обмеженим колом вузькоспеціалізованих виробників, а їх якість жорстко регламентується відомчими технічними умовами, тому має відповідати, перш за все, вимогам безпеки.

Згідно з повідомленням, зараз перед «Укрзалізницею» стоїть необхідність налагодження на базі вітчизняних підприємств виробництва продукції, що використовується для потреб галузі, яка виробляється за межами України. Це буде сприяти нарощуванню темпів економічного розвитку, скорочення витрат на продукцію, появи нових робочих місць.

*** За межами України виготовляється 4,1% від загальної вартості закуповуваних матеріально-технічних ресурсів. Основними країнами-виробниками імпортної продукції є Російська Федерація (45%), Чехія (28,2%), Австрія (6%), Угорщина (5,9%), Німеччина (4,7%).

«Укрзалізниця», зокрема, співпрацює з такими великими вітчизняними виробниками, як ТОВ «Метінвест-Україна», ТОВ «Інтерпайп України», ТОВ «Луганський електромашинобудівний завод», ТОВ «Завод метизних виробів» та ін.