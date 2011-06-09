Siemens розробить бізнес-план створення швидкісних пасажирських електровозів для УЗ

Упродовж травня 2011 було проведено зустрічі фахівців «Укрзалізниці» і концерну Siemens (Німеччина), під час яких досягнуто ряд домовленостей, зокрема, про те, що концерн Siemens розробить бізнес-план створення шестивісних двосистемних пасажирських електровозів подвійного живлення потужністю не менш як 7200 кВт і зі швидкістю руху 160 км/год.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, при цьому в бізнес-плані має бути вказано, що перші електровози повинні виготовлятися на власних потужностях концерну, там же мають пройти приймальні випробування, а подальше виробництво має здійснюватися на одному з українських підприємств і локалізація українського виробництва має становити не менш як 40-50% (це виготовлення кузовів і їх фарбування, складання електровозів, устаткування випробувальної станції тощо).

Також досягнута домовленість, що концерн Siemens надасть варіанти організації та вартості післягарантійного сервісного обслуговування електронних систем і електроустаткування двосистемних пасажирських електровозів на весь життєвий цикл.

Також на одній із робочих зустрічей, що відбулися в травні, фахівці «Укрзалізниці» і концерну Siemens розглянули питання устаткування існуючих ділянок мікропроцесорними системами централізації та блокування, створення системи централізації та блокування і зв`язку з рухомим складом для швидкісних залізничних ліній.

Крім того, під час переговорів генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА з керівництвом концерну досягнуто домовленості про те, що Siemens спільно з ДП "НВК" Електровозобудування" вивчить можливість підвищення потужності електровозів ДС3 без внесення змін до конструкції локомотива, а також спільно з Південно-Західною залізницею пропрацює питання організації сервісного післягарантійного обслуговування цих електровозів.

На останніх переговорах з керівництвом концерну Siemens 7 червня в Києві генеральний директор «Укрзалізниці» В.КОЗАК повідомив, що відомство спільно з концерном Siemens розвиватиме швидкісний пасажирський рух, зокрема, українські залізничники бачать майбутню співпрацю в розробці електровозів подвійного живлення, створенні полігону для впровадження мікропроцесорної автоматики, а також навчанні українських фахівців обслуговуванню нового устаткування. При цьому під час зустрічі сторони констатували, що темпи співпраці впродовж 2008 -2010 років були незадовільними, а протокольні домовленості 2007 року - нереалізованими, і висловили зацікавленість у відновленні співпраці.