У Києві з 8 червня тимчасового призупинено роботу автостанції «Видубичі»

У зв’язку з будівництвом залізничних колій розв’язки «Видубичі» у складі будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній дільниці Київ-Московський – Дарниця, з 8 червня автостанція «Видубичі» тимчасово призупинила свою роботу до моменту закінчення будівництва та введення в експлуатацію нової автостанції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Як нагадали у прес-службі, автостанція «Видубичі» здійснювала обслуговування приміських та міжміських перевізників.

КП «Київпастранс» завчасно звернулось до приміських перевізників з пропозицією тимчасово в якості кінцевих зупинок використовувати зупинки громадського транспорту поблизу ст. м. «Видубичі» вздовж вул. Камишинської.

Міжміським перевізникам було запропоновано перейти для обслуговування на інші автостанції.

Будівництво нової автостанції передбачено проектом будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський – Дарниця.