"АероСвіт" з 11 червня відкриває повітряне сполучення між Києвом і Костанаєм

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" 11 червня 2011 року відкриває повітряне сполучення між Києвом і Костанаєм, обласним центром на півночі Казахстану.

Як повідомляє УНІАН прес-служба авіакомпанії, рейси до казахстанського міста виконуватимуться двічі на тиждень – в середу і суботу, а у зворотному напрямі – у четвер і неділю. Переліт між містами займе приблизно 3 годин 45 хвилин.

Костанай стане четвертим пунктом Казахстану, який буде пов`язаний з містами України рейсами "АероСвіту". З України, крім Костанаю, авіакомпанія щодня здійснює рейси до Алмати і Астани і двічі на тиждень – до Актау, обласного центру на південному заході Республіки Казахстан.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". У 2011 році "АероСвіт" має намір розширити мережу до 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. При цьому кількість далекомагістральних безпосадочних повітряних ліній, які обслуговуються компанією, зросте з 5 до 8.

На сьогодні "АероСвіт" оперує власним флотом у складі 20 середньо- і далекомагістральних літаків виробництва компанії Boeing, зокрема 13 Boeing 737 і 7 Boeing 767. Крім цього "АероСвіт" використовує літаки партнерів, зокрема Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145, Embraer 195 і Antonov 148.