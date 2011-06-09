В аеропорту Сімферополя шукають вибуховий пристрій. Евакуйовано близько 2 тис. осіб

Сьогодні, 9 червня, о 13.59 в ГУМВС України в Криму надійшло повідомлення про те, що в одному з автомобілів, припаркованих поблизу головної будівлі міжнародного аеропорту «Сімферополь», закладено вибуховий пристрій, еквівалентний одному кілограму тротилу.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в АР Крим.

«Повідомлення було зареєстровано у встановленому законом порядку. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група», - зазначили в міліції.

В даний час територія аеропорту оточена військовослужбовцями Внутрішніх військ МВС України. Евакуйовано близько 2 тис. осіб персоналу аеропорту та пасажирів. Затримано два міжнародні рейси: «Сімферополь-Рига» і «Сімферополь-Москва».

На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби, кінологи. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за даним фактом.