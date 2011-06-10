Митні служби України та РФ продовжать спрощувати процедури на кордонах

Голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК та керівник Федеральної митної служби Росії Андрій БЕЛЬЯНІНОВ домовилися надалі спрощувати митні процедури на спільних кордонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, зустріч керівників митних служб України та РФ пройшло 9 червня в рамках 53-го засідання Ради керівників митних органів країн-членів СНД.

Також у ході зустрічі обговорювалося виконання попередніх домовленостей. Зокрема, спрощення митного контролю поїзду № 1/2 «Київ – Москва». Тепер він проводиться на станціях відправлення/прибуття без зупинки в пунктах пропуску на спільному україно-російському кордоні, зазначили в прес-службі, додавши, що це створює зручні умови для громадян, оскільки скорочується час прямування поїзда, «не буде нічних побудок, і люди можуть комфортно і без жодних зупинок дістатися з Києва до Москви або у зворотному напрямку».

І.КАЛЄТНІК запропонував у майбутньому поширити дію цього нововведення й на інші поїзди сполученням «Київ – Москва». На даний момент за цим маршрутом ідуть 4 цілорічних поїзди і 4 додаткових, які формуються в столицях двох держав. Транзитних поїздів, що проходять за маршрутом «Київ – Москва», - 35.

Що стосується майбутніх спільних дій, то українська митна служба готова у подальшому реалізовувати з Росією ті ж проекти, що і з польськими колегами, - коридори Євро-2012 для вболівальників, реверсні смуги руху, в потенціалі можливість он-лайн дізнаватися про поточне завантаження пунктів пропуску, щоб мати можливість вибрати оптимальний маршрут.

У найближчі два тижні Митна служба України також запропонує робочій групі у складі представників ДМСУ, зацікавлених міністерств, представників регіональної влади безпосередньо на місці вивчити можливості максимального прискорення митного оформлення на поромній переправі «Крим – Кубань». Зокрема, розглядається варіант пілотного проекту про взаємне визнання результатів митного контролю. Це ще більше прискорить проходження прикордонних формальностей і знизить час очікування, відзначили в прес-службі.