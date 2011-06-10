«Укрзалізниця» вводить безкоштовне медстрахування для всіх ветеранів-залізничників

«Укрзалізниця» вводить безкоштовне медичне страхування для всіх ветеранів-залізничників.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на рішення, прийняте на Раді «Укрзалізниці» у четвер, 9 червня.

Рішення ухвалено в рамках виконання програми Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо підвищення ефективності соціальної політики, боротьби з бідністю в Україні й покращення рівня та якості надання послуг у сфері охорони здоров`я.

Передбачено, що залізниці страхуватимуть непрацюючих колег-пенсіонерів, щоб ті, в разі потреби, змогли отримати своєчасну й кваліфіковану медичну допомогу. «Сьогодні спільними зусиллями знаходимо можливість утримати на гідному рівні життя наших непрацюючих колег», - заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Залізничний транспорт України - одна з небагатьох галузей, яка не лише зберегла повноцінну систему соціального захисту своїх працівників і пенсіонерів, але й намагається покращувати і вдосконалювати її. «Укрзалізниця» однією з перших підтримала ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо модернізації соціальної сфери і вже здійснює конкретні кроки для підтримки ветеранів галузі. Ми фактично впроваджуємо ефективну безкоштовну адресну допомогу нашим ветеранам», - підкреслив В.КОЗАК.

Зазначається, що на сьогодні в Україні налічується понад 227 тисяч ветеранів-залізничників. Із них на Донецькій залізниці - 50 тис. осіб, Львівській - 38 тис., Одеській - 30 тис., Придніпровській - 40 тис., Південно-Західній - 37 тис., Південній - 32 тис. осіб і 290 осіб - в апараті «Укрзалізниці».