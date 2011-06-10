Митний контроль поїзду № 1/2 «Київ-Москва» - на станціях без зупинки у пунктах пропуску

Митний контроль у поїзді № 1/2 «Київ-Москва» проводитиметься на станціях відправлення/прибуття без зупинки в пунктах пропуску на спільному українсько-російському кордоні.

Про це домовилися на зустрічі голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК та керівник Федеральної митної служби Росії Андрій БЕЛЬЯНІНОВ, що відбулась у рамках 53-го засідання Ради керівників митних органів країн-членів СНД, повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби.

Як зазначається у повідомленні, проведення митного контролю без зупинки створить зручні умови для громадян, оскільки скорочується час прямування поїзда, не буде нічних побудок, і люди можуть комфортно і без жодних зупинок дістатися з Києва до Москви або у зворотному напрямку.

І.КАЛЄТНІК запропонував у майбутньому поширити дію цього нововведення й на інші поїзди сполученням «Київ-Москва». На даний момент за цим маршрутом ідуть 4 цілорічних поїзди і 4 додаткових, які формуються в столицях двох держав. Кількість транзитних поїздів, що проходять за маршрутом «Київ-Москва», — 35.

Голови митних адміністрацій обговорили також майбутні спільні дії.

Крім того, у найближчі два тижні митна служба України також запропонує робочій групі у складі представників ДМСУ, зацікавлених міністерств, представників регіональної влади безпосередньо на місці вивчити можливості максимального прискорення митного оформлення на поромній переправі «Крим-Кубань». Зокрема, розглядається варіант пілотного проекту про взаємне визнання результатів митного контролю. Це ще більше прискорить проходження прикордонних формальностей і знизить час очікування.