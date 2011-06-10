Нову автостанцію на Виду бичах побудують не пізніше травня 2012 року - КМДА

Нову автостанцію на Видубичах у Києві планується побудувати не пізніше травня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, таке рішення було схвалене на виїзній нараді з питань подальшого розвитку проекту «Міська електричка», яка відбулась 9 червня за участю керівників «Укрзалізниці», Південно-Західної залізниці і столиці.

Автостанцію збудують неподалік від діючої. Враховуючи те, що станція «Видубичі» здійснювала обслуговування як міжміських, так і приміських перевізників, КП «Київпастранс» розробило тимчасову схему розміщення зупинок приміських автобусних маршрутів на вул. Камишинська в районі станції метро «Видубичі», яку погоджено з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві та затверджено Головним управлінням транспорту та зв’язку КМДА.

Кінцеві зупинки приміських маршрутів на вул. Камишинській облаштовано павільйонами очікування, покажчиками зупинок та інформацією про рух автобусів.

Перенесення кінцевих зупинок міжміських маршрутів належить до компетенції Міністерства інфраструктури України.

Разом з тим, КП «Київпастранс» готове сприяти перевізникам в укладанні договорів на обслуговування з іншими автостанціями міста, надавати місця для відстою на територіях підприємства і технічну допомогу в обслуговуванні пасажирських перевезень.

Як відомо, у зв’язку з будівництвом залізничних колій розв’язки «Видубичі» у складі будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця 8 червня автостанція «Видубичі» призупинила свою роботу до моменту закінчення будівництва і введення в експлуатацію нової автостанції.