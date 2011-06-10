МАУ відновила польоти між Києвом і Львовом

10 червня 2011 року авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» виконала перший після піврічної перерви рейс за маршрутом Львів – Київ – Львів, відновивши регулярне повітряне сполучення із західною столицею України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МАУ.

Рейси між Києвом і Львовом виконуватимуться двічі на день щоденного, окрім вівторка, оскільки згідно з графіком реконструкції аеропорту в рамках підготовки до проведення Євро-2012, цього дня тижня аеропорт Львова протягом декількох місяців працювати не буде.

Львівські рейси МАУ виконуватимуться на близькомагістральному літаку «Фоккер-50» місткістю 50 крісел. На відміну від літаків «Боїнг-737», що складають власний парк МАУ, «Фоккер-50» може успішно виконувати польоти в умовах наявних технічних обмежень злітно-посадочної смуги львівського аеропорту.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» сполучає Україну з 35 столицями й ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). МАУ виконує понад 450 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737».