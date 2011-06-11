18 червня у Києві пройдуть перегони на саморобних засобах транспорту

Київська міська державна адміністрація підтримала ініціативу ТОВ «ЮСП» щодо проведення 18 червня у Києві першого Дня перегонів «Red Bull».

Про це УНІАН повідомили у в прес-службі КМДА.

Перший день перегонів відбудеться на Дніпровському узвозі на спеціальній трасі від площі Слави до Паркової дороги.

«Red Bull Ралі на Тарантасах» – це українська версія міжнародного проекту Red Bull Soap Box Race – перегони на саморобних оригінальних засобах транспорту.

У проекті візьмуть участь приблизно 70 команд, складом по 4 особи кожна

Команди продемонструють власні неповторні саморобні автомобілі, які повинні приводитись у рух без мотора.

Стартують екіпажі 18 червня о 13.00 на Площі Слави. Вхід вільний.

У день проведення заходу буде перекрито рух транспорту на Дніпровському узвозі (від Площі Слави до Паркової дороги) з 00.00 год. до 24.00 год.