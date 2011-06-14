Пірати відпустили танкер Zirku з двома громадянами України на борту

Кувейтський танкер-афрамакс Zirku пірати відпустили 10 червня 2011 після отримання викупу.

Про це повідомляє «Морський бюлетень». Зазначається, що пірати повідомили по телефону агентству Reuters, що сума викупу становить 12 мільйонів доларів – рекорд за судно такого класу, в 2,5 раза менше ніж супертанкери VLCC. «Наскільки ця сума відповідає дійсності, ми навряд чи дізнаємося, проте немає сумнівів, що 12 мільйонів буде включено в офіційну статистику. Судно викупили порівняно швидко», - йдеться в повідомленні «Морського бюлетеня».

У складі екіпажу двоє громадян України, стан екіпажу - задовільний.

28 березня 2011 пірати захопили танкер-афрамакс Zirku, захоплення сталося в західній частині Аравійського моря. Танкер виходив із Башаєр Судан до Сінгапуру.

Екіпаж танкера складається з 29 осіб: 3 громадян Єгипту, по одному громадянину Іраку, Індії, Філіппін і Хорватії, троє громадян Йорданії, 17 пакистанців і двоє громадян України.