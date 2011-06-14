У Житомирі 16-19 червня пройде міжнародний авіазліт ім. Корольова

У Житомирі 16-19 червня відбудеться авіазліт ім. Сергія Корольова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори заходу з Житомирського аероклубу "Авіатик".

Понад 60 одиниць техніки – літаків, вертольотів, дельтапланів - візьмуть в авіазльоті на житомирському аеродромі «Смоковка».

В рамках авіаційного зльоту відбудуться семінари, зустрічі та репетиції польотів. На 18 червня заплановані демонстраційні польоти, нагородження переможців та урочисте закриття зльоту.

У заході запланована участь понад 50-ти авіаторів з усіх міст України, Росії, Німеччини та Франції.