У Житомирі 16-19 червня пройде міжнародний авіазліт ім. Корольова
11:32, 14 червня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Житомирі 16-19 червня відбудеться авіазліт ім. Сергія Корольова.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили організатори заходу з Житомирського аероклубу "Авіатик".
Понад 60 одиниць техніки – літаків, вертольотів, дельтапланів - візьмуть в авіазльоті на житомирському аеродромі «Смоковка».
В рамках авіаційного зльоту відбудуться семінари, зустрічі та репетиції польотів. На 18 червня заплановані демонстраційні польоти, нагородження переможців та урочисте закриття зльоту.
У заході запланована участь понад 50-ти авіаторів з усіх міст України, Росії, Німеччини та Франції.
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