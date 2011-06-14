АМКУ виключив «Укртелеком» зі списку монополістів

Антимонопольний комітет України виключив «Укртелеком» зі списку монополістів на місцеву телефонію.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, оприлюдненому на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, АМКУ визнав такими, що втратили силу положення розділу 1 «Суб`єкти природних монополій» Переліку суб`єктів господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавних ринках, затвердженого розпорядженням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 26 серпня 2005 року № 13-р/тк , щодо включення ВАТ «Укртелеком» (м. Київ) до переліку суб`єктів природних монополій на загальнодержавних ринках «місцевий телефонний зв`язок», «надання в користування каналів електрозв`язку».

Це рішення прийнято у зв`язку з внесенням змін до Закону України «Про природні монополії», відповідно до якого регулювання в галузі телекомунікацій здійснюється відповідно до Закону «Про телекомунікації» Національною комісією з питань регулювання зв`язку.

При цьому необхідно зазначити, що кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку «Укртелекому» (понад 10,1 млн.) складає понад 82% від загального числа абонентів місцевого телефонного зв`язку в Україні (майже 12,3 млн.).

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

Чистий збиток «Укртелекому» в 1 кварталі 2011 року склав 200,23 млн. грн. (за підсумками 2010 року чистий збиток компанії склав майже 259 млн. грн.). Дохід компанії від послуг зв`язку за 1 квартал 2011 року склав 1,92 млрд. грн., чистий дохід (без ПДВ та інших зборів) - 1,63 млрд. грн.