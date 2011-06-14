Одеська залізниця залучила у ВТБ Банку кредити на 96,203 млн. грн.

Одеська залізниця залучила у ВТБ Банку (Київ) кредити (2 лота) на загальну суму 96,203 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, оприлюдненому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ресурси залучені на один рік для поповнення обігових коштів. Загальна вартість обслуговування кредитів становить 14,671 млн. грн.

Відповідні кредитні договори були підписані 7 червня ц.р.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця обслуговує південно-західні області України. Пролягає по території шести областей: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької. Експлуатаційна довжина Одеської залізниці досягає 4070 км.

На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України. У регіоні Одеської залізниці розташовані великі морські та річкові порти, що забезпечує високе транспортне навантаження.

ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 активи банку становили 33,589 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 30,581 млрд. грн., зобов`язання - 29,991 млрд. грн., статутний капітал - 5,416 млрд. грн., власний капітал - 3,597 млрд. грн.

«ВТБ Банк» у I кварталі 2011 року збільшив чистий прибуток майже в 2 тис. разів, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 117,493 млн. грн.

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ВАТ «ВТБ Банк».