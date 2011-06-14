Аеропорт «Київ» (Жуляни) у 2011 р. розраховує збільшити пасажиропотік до 300-350 тис. осіб

КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) за підсумками 2011 року розраховує збільшити пасажиропотік до 300-350 тис. осіб, зайнявши третє місце серед аеропортів України за обсягами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник генерального директора аеропорту Олексій ЯКОВЕЦЬ.

«За квітень аеропорт «Жуляни» за кількістю відправлених пасажирів (22 тисячі) зайняв 3-е місце - після «Борисполя» і «Донецька», за травень показники ще вищі, але все одно це буде третє місце. За підсумками року ми плануємо також залишитися на третьому місці», - сказав він, уточнивши, що аеропорт передбачає обслужити у поточному році 300-350 тис. пасажирів.

Як нагадав О.ЯКОВЕЦЬ, у 2010 р. «Київ» обслужив лише 18 тис. осіб.

За його словами, аеропорт зараз завантажений на повну потужність.

О.ЯКОВЕЦЬ також розраховує, що цього року «Жуляни» вийдуть на прибуткову роботу. Очікується орієнтовно одержати 500 тис. грн. чистого прибутку.

У свою чергу, в.о. гендиректора аеропорту «Київ» Сергій НЕСТЕРЕНКО повідомив, що навесні цього року за рахунок коштів аеропорту була розширена зона прильоту для пасажирів, збудовано понад 500 кв. м залу прильоту. Тепер аеропорт може одночасно приймати 3 рейси на виліт і 3 рейси на приліт (2 - міжнародних, 1 - внутрішній). С.НЕСТЕРЕНКО також додав, що новий термінал планується завершити до квітня наступного року.

Нагадаємо, в аеропорту обслуговують чартерні, приватні рейси і регулярні рейси авіакомпаній «Хорс» (Київ-Сімферополь), «Мотор Січ» (Київ-Запоріжжя, Київ-Сімферополь). З кінця березня 2011 р. у «Жуляни» перебазувався лоукост-перевізник «Візз Ейр Україна». З 14 червня 2011 р. з «Києва» (Жуляни) запущені регулярні рейси до Афін (грецька авіакомпанія Sky Wings).

Аеропорт «Київ» (Жуляни) - аеропорт у місті Києві, який розташований за 8 км від центру столиці. Займає територію площею 265 га. Має одну злітно-посадочну смугу завдовжки 2310 м і шириною 45 м (до реконструкції - 1800 м і 49 м).