Акціонери "Укртелекому" змінили склад наглядової ради

Акціонери ВАТ «Укртелеком» прийняли рішення змінити склад наглядової ради, обравши його членами Пітера ГОЛЬДШАЙДЕРА, Іллю СОЛОДОВСЬКОГО і Клауса ХАРТМАНА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на загальних зборах акціонерів "Укртелекому", які відбулися сьогодні, 14 червня, в Києві.

Акціонери також ухвалили рішення обмежити склад наглядової ради трьома членами, раніше їх кількість становила 8 осіб.

Всього на сьогоднішніх зборах зареєструвалося 96,39% акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакету акцій компанії склала 10 млрд. 575,1 млн. грн.

19 квітня ц.р. керуючий партнер ЕРІС Пітер ГОЛЬДШАЙДЕР повідомив, що до кінця травня планується провести збори акціонерів «Укртелекому», на якому будуть обрані Правління та Спостережна рада підприємства. Після чого даними органами буде затверджений бізнес план, план розвитку «Укртелекому».

Довідка УНІАН. П.ГОЛЬДШАЙДЕР є засновником та керуючим австрійського концерну EPIC. І.СОЛОДОВСКИЙ є директором дочірньої компанії австрійського концерну EPIC - ТОВ «ЕСУ», що виступив покупцем 92,79% держпакету акцій «Укртелекому». К.ХАРТМАН - старший віце-президент зі зв`язків з акціонерами компанії «Дойче телеком».

ВАТ «Укртелеком» - монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

Чистий збиток компанії "Укртелеком" в 2010 році склав 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. в 2009 році.