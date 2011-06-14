«Укрзалізниця» затвердила Програму електрифікації залізниць на 2011-2016 роки

На виконання доручення віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНІКОВА наказом генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА від 10 червня залізнична адміністрація затвердила Програму електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, орієнтовна сума капітальних інвестицій за програмою перевищує 17 млрд. 303,9 млн. грн. При цьому на кінець реалізації програми (2016 рік) річний економічний ефект капітальних вкладень з урахуванням прогнозу зростання цін на енергоносії становитиме понад 2,1 млрд. грн., а середній термін окупності капітальних вкладень становитиме близько 8,2 року.

Як відзначають у відомстві, переведення руху потягів на електрифіковані дільниці дозволить знизити споживання дизельного пального на тягу потягів на 198,9 тис. тонн на рік, при цьому викиди газів в атмосферу від згоряння дизельного пального зменшаться на 646,6 тис. тонн на рік, що дозволить значно поліпшити екологічну безпеку регіонів, прилеглих до залізничних колій.

Програма, зокрема, передбачає електрифікацію 1562 км експлуатаційної довжини залізничних колій на дільницях, що входять у напрями розмежування руху пасажирських і вантажних потягів і на дільницях запровадження швидкісного руху п`яти залізниць: Південної, Одеської, Придніпровської, Південно-Західної і Донецької. Передбачено електрифікувати такі дільниці: Полтава - Червоноград - Лозова на напрямі основного коридору запровадження прискорених і швидкісних потягів Львів - Київ - Полтава - Донецьк; Полтава - Кременчук на напрямі змішаного руху Тополі - Куп’янськ - Основа - Люботин - Полтава - Кременчук - Знам’янка; Знам’янка - Долинська - Миколаїв - Херсон - Вадим - Джанкой, що є змішаним для руху вантажних і пасажирських потягів і необхідний для створення другого електрифікованого ходу на південь до Криму і портів Чорного моря; Волноваха - Камиш - Зоря - Запоріжжя, переважно для вантажного руху (зокрема, перевезення сировини з Кривого Рогу і Запоріжжя на металургійні підприємства Донецького регіону і Маріуполя). Також передбачено електрифікація дільниці Фастів - Житомир - Новоград-Волинський, що необхідно для відхилення руху вантажних потягів з основного пасажирського коридору на дільниці Фастів-Козятин; дільниці Миколаїв - Колосівка, що дозволить спільно з електрифікацією дільниць Долинська - Миколаїв - Херсон - Вадим - Джанкой здійснювати вантажні і пасажирські перевезення з Одеси до Криму і на північ країни; дільниці Ворожба - Суми - Люботин на напрямі Конотоп - Люботин - Полтава і далі на захід і південь для розвантаження напряму Конотоп - Дарниця - Київ і далі на Львів; дільниці Червоноград - Новомосковськ для запровадження швидкісного руху на напрямі Київ - Дніпропетровськ.

Довідка УНІАН. Основну електрифікацію залізничного транспорту в Україні здійснена в 60-80 роках минулого століття, коли за рік вводилося в експлуатацію 500-600 км нових електрифікованих ліній. За роки незалежності України за кошти залізниць України проведено електрифікацію понад 1700 км експлуатаційної довжини залізничних колій, електрифікація збільшена на 21%.

Станом на початок 2011 р. року експлуатаційна довжина електрифікованих залізниць України становить 9877 км, з яких на однофазному змінному струмі електрифіковано 5112,6 км, на постійному струмі - 4764 км. Частка електрифікованих дільниць від загальної експлуатаційної довжини залізниць становить 45%, при цьому частка електротягів у загальному вантажообороту становить 89,7%. За абсолютною довжиною електрифікованих залізниць Україна посідає 10 місце серед країн світу і 6 - серед країн Європи. Оптимальним для країн з розвиненою залізничною інфраструктурою є електрифікація 50-60% загальної довжини залізничних колій країни з виконанням ними 90-95% загального обсягу перевезень.