«Укртелеком» продасть активи з мобільного зв'язку

На зборах акціонерів «Укртелекому», що відбулося сьогодні, 14 червня, ухвалено рішення про продаж активів компанії з надання послуг мобільного зв`язку, передає кореспондент УНІАН.

Акціонери «Укртелекому» також уповноважили членів наглядової ради зробити всі необхідні дії щодо здійснення цієї операції.

При цьому акціонери «Укртелекому» відмовилися підтримати питання про створення і виведення зі складу ПАТ «Укртелеком» акціонерного товариства, що входять до порядку денного зборів.

За словами начальника юридичного департаменту «Укртелекому» Юрія КОТЛЯРОВА, рішення про створення нової компанії мобільного зв`язку, затвердження її статуту, а також вартість її активів для подальшого продажу прийматиметься наглядовою радою «Укртелекому».

За його оцінкою, вартість активів, що реалізуються, нової юридичної особи, швидше за все, перевищить вартість 25% самого «Укртелекому».

Начальник юридичного департаменту також відзначив, що кошти, одержані від реалізації активів, що надають послуги мобільного зв`язку, буде спрямовано на розвиток послуг «Укртелекому» щодо широкосмугового доступу до Інтернету тощо.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку тощо.