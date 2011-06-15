У Болгарії перекинувся автобус. 8 людей загинули, 18 - поранені

Вісім осіб загинули і 18 зазнали поранень у ніч на середу внаслідок аварії міжміського автобуса в Болгарії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеве інформагентство Novinite.

За даними дорожньої поліції, автобус, що слідував із Софії в чорноморський порт Бургас, перекинувся і загорівся на шосе за 30 кілометрів на південь від Пловдіва.

Із 18 постраждалих і доставлених у госпіталь пасажирів двоє перебувають у стані коми.

Про те чи були в автобусі іноземні туристи не повідомляється.

Поліція веде розслідування інциденту. За однією з версій, водій заснув за кермом.