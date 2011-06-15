Siemens побудує приміські поїзди для Росії на 2 млрд. євро

Siemens побудує приміські поїзди для Росії.

Як повідомили УНІАН у «Siemens Україна», попередній контракт передбачає постачання більш ніж 240 приміських електропоїздів (1 200 вагонів) загальною вартістю близько 2 млрд. євро.

Для постачання регіональних поїздів до Росії Siemens створив спільне підприємство з російським партнером – групою «Синара». Нова компанія Train Technologies уклала угоду про умови постачання електропоїздів Desiro RUS компанії ВАТ «Російські Залізниці» (РЗ).

Основну угоду 1 червня 2011 року в ході міжнародного бізнес-форуму «Стратегічне партнерство 1520» у Сочі підписали президент ВАТ «РЗ» Володимир ЯКУНІН, президент департаменту «Мобільність» концерну Siemens Ханс-Йорг ГРУНДМАНН і генеральний директор ЗАТ «Синара» Дмитро ПУМПЛЯНСЬКИЙ. Остаточні деталі контракту будуть узгоджені в ході подальших переговорів.

Починаючи з 2013 року, поїзди виготовлятимуться на виробничих потужностях біля Єкатеринбургу. В першу чергу спільне підприємство побудує 16 поїздів (54 вагони), що залишилися з попереднього замовлення на суму близько 580 млн. євро, отриманого Siemens від РЗ у 2009 році. У зв`язку з цим замовленням 2009 року ВАТ «РЗ» і Siemens домовилися про часткове виробництво поїздів у Росії.

Як зазначається в повідомленні, завод Siemens у місті Крефельд (Німеччина) нещодавно почав виробництво перших 38 із цих поїздів моделі Desiro RUS. Наразі закладається правова основа для виробництва решти 16 поїздів у Росії.

Поїзди Siemens моделі Desiro, призначені для регіонального сполучення, можуть розвивати швидкість 160 км/год. У Росії вони відомі під назвою «Ластівка». Перша партія поїздів планується до запуску в Сочі восени 2013 року.

Довідка УНІАН. Сіменс AG (Берлін і Мюнхен) є глобальним постачальником електроніки та електротехніки для промисловості, енергетики й охорони здоров`я. У 2010 фінансовому році, який закінчився 30 вересня 2010 року, обсяг продажів концерну становив 76 млрд. євро, чистий прибуток – 4,1 млрд. євро. Станом на кінець вересня 2010 року в Сіменс працюють 405 тисяч співробітників по всьому світу.