Мінінфраструктури звільнило начальника Іллічевського порту Лавриненка

Міністерство інфраструктури України звільнило начальника ДП «Іллічевський морський торговий порт» (ІМТП) Костянтина ЛАВРИНЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МІУ, відповідний наказ №53-О підписано у вівторок, 14 червня.

К.ЛАВРИНЕНКА звільнено за невиконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, йдеться в повідомленні.

Крім того, міністерство наказом від 14 червня 2011 №52-Г призначило позапланову перевірку діяльності порту.

За даними міністерства, в першому кварталі 2011 року переробка вантажів у порту зменшилася на 14%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Плановий показник доходу від реалізації продукції в четвертому кварталі 2010 року виконано на 12,5%, а в першому кварталі 2011 року - на 15%.

Крім того, під керівництвом К.ЛАВРИНЕНКА чистого прибутку портом одержано майже на половину менше, ніж заплановано, капітальні інвестиції за вказані періоди проводилися в розмірі 8-15% планових показників.

Таким чином, констатують у міністерстві, в першому кварталі 2011 року порт втратив більш як 600 тисяч тонн вантажообігу, порівняно з першим кварталом 2010 року, і понад 24 млн. 200 тис. чистого прибутку.

Крім того, в першому кварталі 2011 роки дві світові контейнерні лінії MAERSK і ZIM були переведені на обслуговування з контейнерного терміналу Іллічевського порту на приватний Іллічевський морський рибний порт. За даними міністерства, без оперативного втручання Іллічевський порт міг би втратити існуючі вантажопотоки: у вересні в морському рибному порту планувалося відкрити новий контейнерний термінал, який би перетягнув всі контейнерні вантажопотоки з державного порту.

Втрати Іллічевського морського торгового порту, за підрахунками представників профспілки порту, через це могли б досягти більш як 32 млн. грн. тільки до кінця цього року, а робота контейнерного терміналу державного порту, який дає понад 2/3 чистого прибутку, була б паралізована.

Як відзначають у міністерстві, всі ці дані свідчать про невиконання К.ЛАВРИНЕНКОМ умов укладеного з ним контракту і є законною підставою для його звільнення.

Нагадаємо, К.ЛАВРИНЕНКО був призначений начальником ІМТП у вересні 2010 р.

Довідка УНІАН. Іллічевський морський торговий порт (ІМТП) функціонує з 1958 року. Територія підприємства становить 346 га, протяжність причальної лінії – 5,4 км., площа критих складських приміщень – 54,2 тис. кв. м, відкритого складського майданчика – 743 тис. 940 кв.м.

Переробка вантажів ДП «Іллічевський морський торговий порт» в І кварталі 2011 р. становила 3 млн. 764 тис. тонн, що на 14% менше, ніж за аналогічний період 2010 р., коли було перероблено 4,38 млн. тонн вантажів.

Обсяги переробки контейнерів в ІМТП за п`ять місяців 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 р. збільшилися на 2,9% і становили 113,0 тис. TEU.