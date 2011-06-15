«Роза Вітрів» відкрила новий рейс Київ-Жирона
13:55, 15 червня 2011Транспорт/Звя'зок
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Із 10 червня по 30 вересня з аеропорту «Бориспіль» здійснюватиметься новий регулярний рейс в іспанське місто Жирона (аеропорт Жирона-Коста-Брава).
Як повідомили УНІАН в аеропорту, рейс виконує авіакомпанія «Роза Вітрів» (Windrose) по п`ятницях на повітряних судах А320 (180 крісел).
Час польоту - 3 години 30 хвилин.
Довідка УНІАН. ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (Windrose) заснована в 2003 році. Основним видом діяльності є організація й виконання чартерних, корпоративних, туристичних і VIP авіарейсів.
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