«Роза Вітрів» відкрила новий рейс Київ-Жирона

Із 10 червня по 30 вересня з аеропорту «Бориспіль» здійснюватиметься новий регулярний рейс в іспанське місто Жирона (аеропорт Жирона-Коста-Брава).

Як повідомили УНІАН в аеропорту, рейс виконує авіакомпанія «Роза Вітрів» (Windrose) по п`ятницях на повітряних судах А320 (180 крісел).

Час польоту - 3 години 30 хвилин.

Довідка УНІАН. ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (Windrose) заснована в 2003 році. Основним видом діяльності є організація й виконання чартерних, корпоративних, туристичних і VIP авіарейсів.