У Туреччині в ДТП постраждали дві громадянки України

У Туреччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали дві громадянки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, перебуваючи на відпочинку в Туреччині, 14 червня дві українські туристки повертались з пляжу до готелю і під час переходу вулиці були збиті легким мотоциклом - скутером.

Одна громадянка отримала легкі травми, іншу в непритомному стані з травмами голови було доставлено до лікарні. «На сьогодні її стан здоров`я є важким, проте стабільним», - повідомив О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, більш конкретну інформацію адміністрація лікарні має повідомити консульським співробітникам Посольства України в Туреччині до кінця дня після проведення повного обстеження.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що витрати на лікування покриваються страховою кампанією.

На даний час Посольство України в Туреччині та почесне консульство України в Анталії вживають необхідні заходи для забезпечення прав та інтересів українських туристок. Працівники консульського відділу посольства перебувають в постійному контакті з громадянкою України, яка повернулася до готелю, а також з представниками туроператора, адміністрації готелю і місцевою поліцією.