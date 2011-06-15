Уряд створив комісію з реорганізації «Укравтодору»

Кабінет Міністрів України створив комісію з проведення реорганізації Державної служби автомобільних доріг ("Укравтодор").

Текст відповідного розпорядження КМУ (від 9 червня 2011 р. № 520-р) розміщено на сайті уряду.

Головою комісії затверджено заступника голови «Укравтодору» Євгена ПРУСЕНКА.

Голові комісії доручено затвердити її персональний склад і забезпечити проведення заходів, пов`язаних із реорганізацією Державної служби автомобільних доріг.

Державній службі автомобільних доріг доручено продовжити здійснювати повноваження та функції у сфері дорожнього господарства й управління автомобільними дорогами, визначені законодавством, до завершення проведення заходів щодо формування Державного агентства автомобільних доріг, до якого переходять повноваження та функції Державної служби автомобільних доріг.

Як повідомляв УНІАН, Указом Президента України від 6 квітня ц.р. № 370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» ліквідовано, реорганізовано й створено ряд органів влади. Зокрема, створено Державне агентство автомобільних доріг України шляхом реорганізації Державної служби автомобільних доріг України. Президент України Указом № 456/2011 від 13 квітня ц.р. затвердив Положення про Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"). Кабінету міністрів України було доручено в двомісячний термін привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.

«Укравтодор» входить до системи органів виконавчої влади й забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.