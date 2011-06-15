«Укрзалізниця» планує електрифікувати цього року 372 км колій

У 2011 році загальний обсяг робіт «Укрзалізниці» з електрифікації становитиме 372 кілометрів колій.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці, про це йдеться в Програмі електрифікації залізниць на 2011-2016 роки, затвердженій наказом генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКОМ 10 червня ц.р.

Зокрема, планується закінчити електрифікацію ділянки Полтава-Красноград-Лозова - це 176 кілометрів на напрямку основного коридору впровадження прискорених і швидкісних поїздів Львів-Київ-Полтава-Донецьк. Також буде електрифіковано 95 км ділянки Мала Перещепинська - Кременчук на напрямку змішаного руху Тополі-Куп’янськ-Основа-Люботин-Полтава-Кременчук-Знам’янка і 101 км ділянки Фастів - Житомир – Новоград-Волинський.

Згідно з повідомленням, відповідно до шестирічної програми електрифікації, в 2012 році планується електрифікувати 167 км колій. Це 80 км ділянки Долинська-Миколаїв, 37 км ділянки Черноморська-Берегова і 50 км ділянки Фастів-Житомир-Новоград-Волинський відхилення руху вантажних поїздів з основного пасажирського коридору на ділянку Фастів-Козятин.

За 2013 роки буде електрифіковано 396 км, зокрема, 84 км ділянки Волноваха-Камиш-Зоря для переважно вантажного руху, 68 км ділянки Долинська-Миколаїв, 105 км ділянки Миколаїв-Колосовка, 98 км ділянки Красноград-Новомосковськ (для впровадження швидкісного руху на напрямку Київ-Дніпропетровськ), 41 км ділянки Фастів – Житомир – Новоград-Волинський.

У 2014 році планується електрифікувати 106 км колій: 55 км ділянки Миколаїв-Херсон, 51 км ділянки Камиш-Зоря-Пологи-Запоріжжя.

У 2015 році передбачено електрифікувати 300 км колій: 64 км ділянки Ворожба-Суми-Люботин, 101 км ділянки Херсон-Вадим, 30 км ділянки Вадим-Джанкой і 105 км ділянки Камиш-Зоря-Пологи-Запоріжжя.

Крім того, за 2016 рік планується виконати роботи з електрифікації 221 км.: 161 км на ділянці Ворожба-Суми-Люботин і 60 км ділянки Вадим-Джанкой.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» затвердила програму електрифікації на 2011-2016 рр., згідно з якою в найближчі шість років відомство планує електрифікувати загалом 1562 км експлуатаційної довжини залізничних колій. Електрифікація буде проведена на ділянках, що розташовані на напрямках розмежування руху пасажирських і вантажних поїздів і на ділянках впровадження швидкісного руху по п`яти залізницях: Південній, Одеській, Придніпровській, Південно-Західній і Донецькій.