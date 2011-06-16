На Волині у полі приземлився на аероплані 19-річний поляк, що заблукав

У селі Любохини Старовижівського району Волинської області приземлився на аероплані громадянин Полящі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, аероплат приземлився на полі. На місце події була направлена слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що 19-річний громадянин Польщі, який проживає у Варшаві і навчається у Військово-технічній академії імені Ярослава Домбровського, уже два роки є членом Варшавського аероклубу. Під час чергового польоту хлопець пробув у небі близько п’яти-шести годин і заблукав, тому здійснив посадку на полі, вийшов з аероплана і пішов шукати допомогу.

При собі поляк мав студентський квиток і водійські права, за допомогою яких було встановлено його особу, після чого повідомлено представників Варшавського аероклубу про те, що один з його членів незаконно перетнув кордон.

Поляк вже переданий прикордонникам. Вирішується питання про його передачу до Польща. За аеропланом, який коштує 30 тисяч євро, в Україну прибули члени Варшавського аероклубу.