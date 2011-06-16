Азаров: в 2011 році в Україні необхідно побудувати 1500 км доріг

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що в 2011 році в Україні необхідно побудувати 1500 кілометрів доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після відкриття нової ділянки автодороги в обхід селища Бабанка в Черкаській області.

«У сфері дорожнього будівництва перед нами великі завдання стоять, і ми бачимо дорожнє будівництво як один з механізмів прискореного розвитку країни», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що виділення грошей на дорожнє будівництво сприяє розвиткові виробництва в суміжних галузях економіки. «Тому та програма, яку Президент перед нами ставить, 1,5 тисячі кілометрів, я думаю, що ми її цього року повинні вирішити», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що наступного року темпи дорожнього будівництва в Україні повинні нарощуватися. Зокрема, за словами прем`єра, обсяги будівництва доріг наступного року можуть вирости до 2-4 тисяч кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році в Україні було відкрито рух автомобільного транспорту на збудованих і відремонтованих ділянках доріг загальною протяжністю 973 км, що майже в 10 разів більше, ніж у 2009 році.

Нагадаємо, за словами віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, будівництво всіх доріг, які ведуть до кордону України, гарантовано буде профінансовано з Державного бюджету України до Євро-2012. Фінансування будівництва і реконструкції доріг не міждержавного значення проходитиме після чемпіонату.