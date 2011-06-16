Клієнти «Укрзалізниці» одержали 70 ключів електронного підпису для документообігу

Клієнти-вантажовідправники «Укрзалізниці» активно готуються до впровадження електронного документообігу при перевезенні вантажів залізницями у внутрішньому сполученні, і з початку червня вже одержали 70 сертифікатів на право використання ключа електронного цифрового підпису.

Про це УНІАН повідомив прес-центр «Укрзалізниці».

Як нагадують у відомстві, до введення електронного документообігу (переходу з паперових перевізних документів на електронне їх оформлення з накладенням електронного цифрового підпису) залишилися 2 тижні.

Як зазначається в повідомленні, електронний документообіг підвищить оперативність оформлення перевізних документів і зменшить час простою вагонів. З його введенням клієнти, які на сьогодні вимушені оформляти ряд паперових документів на станціях, дирекціях, управліннях залізниць і розрахункових центрах, значно менше контактуватимуть з працівниками залізниць. Вони зможуть зі свого робочого місця відстежувати перевізний документ, який пройшов вже кілька стадій оформлення, вносити свої дані та направляти далі за кілька хвилин.

Як відзначають у відомстві, відмова від бланків суворої звітності, захищених голограмами, значно прискорює процес документообігу. Роль захисного елементу в електронних накладних гратиме електронний підпис, який клієнти зможуть одержати як в головному електронно-обчислювальному центрі «Укрзалізниці», так і в інших центрах сертифікації ключів.

Довідка УНІАН. Клієнт може звернутися за отриманням особистого ключа до «Укрзалізниці» або одного з регіональних пунктів реєстрації ключів.