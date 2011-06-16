Усі фінансові плани підготовки до Євро-2012 виконуються – «Укрзалізниця»

Усі фінансові плани підготовки до Євро-2012 виконуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

Він нагадав, що відповідно до держпрограми підготовки до Євро-2012 в Україні, «Укрзалізниці» передбачено фінансування в розмірі близько 18 млрд. грн., з них бюджетних коштів - близько 2,4 млрд. грн.

«На сьогодні заплановано фінансування на 2011 рік у розмірі 7,7 млрд. грн., вже використано близько 2 млрд. грн., в т.ч. частково і з Держбюджету», - повідомив він.

Як відзначив Л.ЛОБОЙКО, «Укрзалізниця» почала роботу над новим графіком руху поїздів на 2012-2013 рр. з урахуванням проведення Євро-2012 в Україні.

«Питання стоїть під контролем генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА, і фактично відсьогодні почалася робота над розробкою нового графіка руху поїздів на 2012-2013 рр. з урахуванням проведення Чемпіонату Євро-2012 в Україні, з урахуванням того, що експлуатуватимуться швидкісні поїзди Hyundai», - сказав він.

Як нагадав Л.ЛОБОЙКО, з десяти поїздів за контрактом постачання шість працюватимуть вже перед Євро-2012 і під час проведення чемпіонату.

Л.ЛОБОЙКО також повідомив, що до чемпіонату також буде поставлено два двоповерхові поїзди «Шкода». Він відзначив, що після того, як пройде жеребкування учасників чемпіонату, стане зрозумілішою ситуація, з яких країн чекати уболівальників.

За словах заступника гендиректора, за потреби для перевезень уболівальників залучатимуться й «нічні» поїзди «Укрзалізниці», рейкові автобуси. У разі заявок можуть бути задіяні й вагони-салони. Також відомство може забезпечити перевезення автомобілів на автомобілевозах.

Як нагадав він, нині ведеться робота над тим, щоб продавати квитки не за 45, а за 90 діб до відправлення поїзда, ведеться робота на залізничних вокзалах, модернізується інфраструктура доріг, проводиться навчання працівників. За словами Л.ЛОБОЙКА, відомство також має намір зробити на своєму сайті розділ, що відноситься до Євро-2012. При цьому розділ з продажу квитків на поїзди буде зроблено також англійською мовою для зручності уболівальників з інших країн.