Виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 74% – до 37 тис. штук

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-травні ц.р. збільшилося на 74,0%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 37,1 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні в січні-травні ц.р. збільшилося на 23,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1 тис. 97 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 43,0% – до 1 тис. 137 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,6%, порівняно з 2009 роком, до 75,3 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2010 році збільшилося на 80,6%, порівняно з 2009 роком, до 2 тис. 674 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося на 93,7% – до 4 тис. 853 штук.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО», Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Група компаній «АІС», Корпорація «Еталон» та інші.