У Криму здійснив аварійну посадку літак «Тегеран - Київ»

У Криму здійснив аварійну посадку літак MD-83, який виконував рейс за маршрутом «Тегеран (Іран) - Київ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За їх даними, сьогодні, 17 червня, о 06.50 надійшло повідомлення про відмову одного з двигунів на цьому літаку.

Літак знаходився в районі відповідальності південного регіонального координаційного центру по авіаційному пошуку і порятунку Міністерства надзвичайних ситуацій.

Про подію були оповіщені всі аварійно-рятувальні служби Сімферополя, черговий екіпаж вертольоту МНС Мі-8 був приведений у готовність №1.

О 07.04 екіпаж здійснив вимушену посадку в аеропорту Сімферополя.

Жертв і постраждалих немає. На борту літака знаходилися 74 пасажири і 7 членів екіпажа.

Літак належить авіакомпанії UM Air ("Українсько-середземноморські авіалінії").