У Криму здійснив аварійну посадку літак «Тегеран - Київ»
У Криму здійснив аварійну посадку літак MD-83, який виконував рейс за маршрутом «Тегеран (Іран) - Київ».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
За їх даними, сьогодні, 17 червня, о 06.50 надійшло повідомлення про відмову одного з двигунів на цьому літаку.
Літак знаходився в районі відповідальності південного регіонального координаційного центру по авіаційному пошуку і порятунку Міністерства надзвичайних ситуацій.
Про подію були оповіщені всі аварійно-рятувальні служби Сімферополя, черговий екіпаж вертольоту МНС Мі-8 був приведений у готовність №1.
О 07.04 екіпаж здійснив вимушену посадку в аеропорту Сімферополя.
Жертв і постраждалих немає. На борту літака знаходилися 74 пасажири і 7 членів екіпажа.
Літак належить авіакомпанії UM Air ("Українсько-середземноморські авіалінії").