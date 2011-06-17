«Ернст енд Янг» проведе аудит «Укрзалізниці» за 2010 рік

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" виграло тендер «Укрзалізниці» на консультаційні послуги з трансформації зведеної фінансової звітності відомства у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності і послуги з аудиту зведеної фінансової звітності залізничної адміністрації за 2010 р.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

Згідно з повідомленням, контракт з «Ернст енд Янг» (“Ernst & Young”)підписано 8 червня, його вартість - 6,42 млн. грн. (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), яка була створена у грудні 1991 р. У сферу управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, які забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Сьогодні Україна має розвинену мережу залізниць, експлуатаційна довжина яких становить понад 22 тис. км. Дві третини українських залізничних ліній є вантажонапруженими, обладнаними сучасними засобами управління, диспетчерською централізацією і автоблокуванням.

Компанія «Ернст енд Янг» є однією з чотирьох провідних міжнародних компаній з наданням професійних послуг. В Україні компанія «Ернст енд Янг» веде діяльність з 1991 року.