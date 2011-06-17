Вартість активів мобільного зв'язку "Укртелекому" може становити 336 млн. дол. - експерт

Оцінна вартість запланованих до реалізації активів мобільного зв`язку ПАТ "Укртелеком" становить 336 млн. дол.

Про це повідомила УНІАН старший аналітик Dragon Capital Таїсія ШЕПЕТЬКО.

Аналітик також відзначила, що загальний обсяг капітальних інвестицій, вкладених "Укртелекомом" у сегмент мобільного зв`язку до 2010 р., становив 1,28 млрд. грн. (227 млн. дол. за валютним курсом на момент придбання активів), тоді як балансова вартість активів сегменту мобільного зв`язку оцінювалася на кінець 2010 р. приблизно у 0,84 млрд. грн. (110 млн. дол.).

На думку Т.ШЕПЕТЬКО, основну цінність для потенційного покупця має ліцензія "Укртелекому" на надання послуг мобільного зв`язку у стандарті 3G (єдина в Україні), за яку компанія заплатила у 2005 р. 142 млн. грн. (28 млн. дол.). "Отже, ми маємо сумніви щодо того, що хтось з інвесторів захоче заплатити вищезгадану «ринкову ціну» за активи, особливо враховуючи те, що максимальна ціна, озвучена регулятором за аналогічну ліцензію, становила 310 млн. дол., хоча згодом вона була знижена до більш реалістичних 110 млн. дол.", - відзначила аналітик.

Вона також сказала, що, ймовірно, покупцем мобільного зв`язку "Укртелекому" може виступити один з провідних стільникових операторів України.

"Враховуючи всі обставини, ми очікуємо на посилення тиску з боку продавців на вартість акцій компанії у зв`язку з невизначеністю, що виникла через вищезазначену можливість продажу активів сегменту мобільного зв`язку", - відзначила аналітик.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 11 березня п.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакету акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакету акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

На зборах акціонерів «Укртелекому», що відбулися 14 червня, було ухвалено рішення про продаж активів компанії з надання послуг мобільного зв`язку. Акціонери «Укртелекому» також уповноважили членів наглядової ради здійснити всі необхідні дії щодо даної операції.

За оцінкою представників "Укртелекому", вартість реалізовуваних активів нової юридичної особи, швидше за все, перевищить вартість 25% самого «Укртелекому».