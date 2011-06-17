Залізничники з початку року капітально відремонтували понад 322 км колії

Станом на 17 червня цього року залізничники капітально відремонтували 322,4 км колії та модернізували 228,5 км.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, також здійснено середній ремонт 336,8 км і комплексно-оздоровчий ремонт 371,2 км колій.

Одночасно залізничники ремонтують стрілочні переводи: з початку року замінено на нові 288 комплектів стрілочних переводів та виконано середній ремонт 158 комплектів.

Нагадаємо, всього в 2011 році заплановано капітально відремонтувати 776 км шляхів, модернізувати 445,3 км і замінити на нові 775 комплектів стрілочних переводів.